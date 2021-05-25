В Україні дощі чергуватимуться з проясненнями - прогноз

Найближчої доби нестійку погоду заходу і півночі України визначатиме атмосферний фронт; на решті території - суха і тепла повітряна маса.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру, синоптикиня Наталка Діденко в Facebook

Деталі: 26 травня в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях очікується невеликий короткочасний дощ, місцями гроза; на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°, в західних, північних та Вінницькій областях 19-24°; в Карпатах вночі 4-9°, вдень 8-13°.

У Києві в середу можливі короткочасні дощі, гроза. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.

27 травня в північних, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій областях короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

Вітер південний, 3-8 м/с, вдень під час гроз місцями шквали 15-20 м/с і град.

Температура в західних областях вночі 7-12°, вдень 17-22°, на решті території вночі 10-15°, вдень 23-28°, у північних областях 21-26°.

У столиці в четвер також короткочасні дощі, можлива гроза. Вітер південний, 3-8 м/с, під час грози можливий шквал 15-18 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.

Пряма мова Діденко: "Надалі в Україні дощі чергуватимуться із проясненнями. Найтепліше буде в східній частині України, найсвіжіше - в західній.

Загалом температура повітря поки що - без особливих змін.

Додатково: Вранці 25 травня температура води в Чорному і Азовському морях була в межах 17-20°, біля Одеси і Приморського - 12-13°, в Дніпрі поблизу Києва - 16°.