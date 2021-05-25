В Украине дожди будут чередоваться с прояснениями - прогноз

В ближайшие сутки неустойчивую погоду запада и севера Украины будет определять атмосферный фронт; на остальной территории - сухая и теплая воздушная масса.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: 26 мая в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ожидается небольшой кратковременный дождь, местами гроза; на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 10-15°, днем 22-27°, в западных, северных и Винницкой областях 19-24°; в Карпатах ночью 4-9°, днем 8-13°.

В Киеве в среду возможны кратковременные дожди, гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.

27 мая в северных, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой областях кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер южный, 3-8 м/с, днем во время гроз местами шквалы 15-20 м/с и град.

Температура в западных областях ночью 7-12°, днем 17-22°, на остальной территории ночью 10-15°, днем 23-28°, в северных областях 21-26°.

В столице в четверг также кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер южный, 3-8 м/с, во время грозы возможен шквал 15-18 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 22-24°.

Прямая речь Диденко: "В дальнейшем в Украине дожди будут чередоваться с прояснениями. Теплее всего будет в восточной части Украины, свежее всего - в западной.

В целом температура воздуха пока - без особых изменений".

Дополнительно: Утром 25 мая температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 17-20°, возле Одессы и Приморского - 12-13°, в Днепре вблизи Киева - 16°.