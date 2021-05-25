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У Кремлі назвали русофобією натяк на причетність РФ до інциденту з літаком Ryanair

Вівторок, 25 травня 2021, 13:53
У Кремлі назвали русофобією натяк на причетність РФ до інциденту з літаком Ryanair

Прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков вважає проявом "русофобської одержимості" заяви про те, що дії білоруської влади стосовно літака Ryanair навряд чи були можливі без відома Кремля.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

"Це така одержимість русофобська, це нав'язлива ідея звинуватити Росію у всьому і вся. Напевно, вже скоро дійде до того, що Росію звинуватять в самому факті її існування. На жаль, подібні з політичної точки зору неадекватні звинувачення мають місце", - сказав він.

"Ми терпляче спостерігаємо, ми не погоджуємося з цим, але розуміємо, що цей той випадок, коли, напевно, навіть немає сенсу намагатися щось пояснити, тут фобія і одержимість починають брати своє і не давати можливості авторам цих заяв тверезо оцінювати ситуацію" , - додав Пєсков.

Напередодні глава МЗС Британії Домінік Рааб заявив, що важко повірити, що Росія не причетна до ситуації з примусовою посадкою пасажирського літака Ryanair у Мінську, але Лондон поки не має чітких доказів участі Москви.

Міністр заявив, що Британія працює з союзниками щодо скоординованої реакції, включаючи подальші санкції проти Білорусі.

Британія також викликала білоруського посла в Лондоні через арешт Романа Протасевича.

Рааб також заявив, що Британія видає повідомлення, в якому рекомендує британським авіакомпаніям припинити польоти над Білоруссю, і що вона негайно припинить дію дозволу на польоти для білоруської авіакомпанії "Белавія".

Теми: БілорусьавіаРосія
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