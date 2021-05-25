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В Кремле назвали русофобией намек на причастность РФ к инциденту с самолетом Ryanair

Вторник, 25 мая 2021, 13:53

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает проявлением "русофобской одержимости" заявления о том, что действия белорусских властей в отношении самолета Ryanair вряд ли были возможны без ведома Кремля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"Это такая одержимость русофобская, это навязчивая идея обвинить Россию во всем и вся. Наверное, уже скоро дойдет до того, что Россию обвинят в самом факте ее существования. К сожалению, сходные с политической точки зрения неадекватные обвинения имеют место", - сказал он.

"Мы терпеливо наблюдаем, мы не согласны с этим, но понимаем, что это тот случай, когда, наверное, даже нет смысла пытаться что-то объяснить, здесь фобия и одержимость начинают брать свое и не давать возможности авторам этих заявлений трезво оценивать ситуацию", - добавил Песков.

Накануне глава МИД Великобритании Доминик Рааб  заявил, что трудно поверить, что Россия не причастна к ситуации с принудительной посадкой пассажирского самолета Ryanair в Минске, но у Лондона пока нет четких доказательств участия Москвы.

Министр заявил, что Великобритания работает с союзниками по скоординированной реакции, включая дальнейшие санкции против Беларуси.

Великобритания также вызвала белорусского посла в Лондоне из-за ареста Романа Протасевича.

Рааб также заявил, что Британия выпускает сообщение, в котором рекомендует британским авиакомпаниям приостановить полеты над Беларусью, и она немедленно прекратит действие разрешения на полеты для белорусской авиакомпании "Белавиа".

Темы: БеларусьавиаРосcия


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