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Перша країна ЄС оголосила про набуття колективного імунітету до коронавірусу

Вівторок, 25 травня 2021, 14:37

Міністр охорони здоров'я Мальти Кріс Ферн заявив у понеділок, що країна вакцинувала 70% свого дорослого населення як мінімум однією дозою вакцини проти COVID-19, ставши першою державою ЄС, яка досягнула так званого колективного імунітету.

Про це пише агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Впродовж останнього тижня на середземноморському острові щодня реєстрували в середньому три нові випадки зараження коронавірусом. При цьому показник позитивних результатів тестів становив 0,2%. У понеділок було повідомлено про два нових випадки.

"Вакцини вводяться кожні п'ять секунд. 42% дорослого населення отримали дві дози", - сказав Ферн на пресконференції.

В цей час вакцинація доступна для всіх жителів Мальти, старших 16 років. За словами Ферна, дітям у віці 12 років і старшим також будуть робити щеплення, коли європейський регулятор дасть на це добро.

Він також оголосив, що з 1 липня Мальта скасує обов'язкове носіння масок на відкритому повітрі для вакцинованих людей, поки число випадків зараження вірусом залишається низьким.

Органи охорони здоров'я країни раніше заявили, що з 1 червня носити маски на пляжах більше не потрібно.

У понеділок Мальта зняла обмеження на відвідування тренажерних залів і басейнів, а час роботи ресторанів продовжено до півночі. Раніше вони повинні були закриватися о 17:00.

Теми: коронавірусЄСCovid-2019


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