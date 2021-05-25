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Первая страна ЕС объявила о получении коллективного иммунитета к коронавирусу

Вторник, 25 мая 2021, 14:37

Министр здравоохранения Мальты Крис Ферн заявил в понедельник, что страна вакцинировали 70% своего взрослого населения как минимум одной дозой вакцины против COVID-19, став первым государством ЕС, которое достигло так называемого коллективного иммунитета.

Об этом пишет агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

В течение последней недели на средиземноморском острове ежедневно регистрировали в среднем три новых случая заражения коронавирусом. При этом показатель положительных результатов тестов составил 0,2%. В понедельник сообщалось о двух новых случаях.

"Вакцины вводятся каждые пять секунд. 42% взрослого населения получили две дозы", - сказал Ферн на пресс-конференции.

В это время вакцинация доступна для всех жителей Мальты старше 16 лет. По словам Ферна, детям в возрасте 12 лет и старше также будут делать прививки, когда европейский регулятор даст на это добро.

Он также объявил, что с 1 июля Мальта отменит обязательное ношение масок на открытом воздухе для вакцинированных людей, пока число случаев заражения вирусом остается низким.

Органы здравоохранения страны ранее заявили, что с 1 июня носить маски на пляжах больше не нужно.

В понедельник Мальта сняла ограничения на посещение тренажерных залов и бассейнов, а время работы ресторанов продлен до полуночи. Ранее они должны были закрываться в 17:00.

Темы: коронавирусЕСCovid-2019


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