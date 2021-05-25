СБУ анонсувала масштабні антитерористичні навчання на "Дніпрогесі"

Антитерористичний центр при управлінні Служби безпеки України в Запорізькій області два дні проводитиме масштабні контрдиверсійні навчання.

Джерело: речник управління СБУ в Запорізькій області Сергій Левченко у Facebook

Деталі: Навчання відбуватимуться з 26 по 27 травня на об'єкті критичної інфраструктури, а саме на об’єкті філії "Дніпровська ГЕС", за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Вінтера 1.

Наголошується, що тренування відбуватимуться в умовах максимально наближених до реальних із залученням спецтехніки.

Основним завданням навчань є відпрацювання алгоритму взаємодії суб’єктів антитерористичної діяльності для реагування на загрози терористичного й диверсійного характеру, і перевірка рівня захищеності потенційно вразливих об’єктів, зазначають в СБУ.

У заходах візьмуть участь підрозділи СБУ, Національної поліції, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також представники органів державної влади та інші суб’єкти боротьби з тероризмом.

Під час тренувань в районі "Дніпрогесу" можливе тимчасове запровадження особливого режиму, у тому числі обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, огляд особистих речей та автомобілів тощо. У зв'язку з цим СБУ просить громадян мати при собі документи, що посвідчують особу.

Тренування проходитимуть у суворій відповідності до вимог чинного законодавства України та з безумовним дотриманням прав і свобод людини, нааголошують СБівці.

Принагідно СБУ закликає громадян бути пильними.

Дослівно: "У разі потрапляння у поле зору осіб, які проявляють підвищений інтерес до об’єктів критичної інфраструктури, військових об’єктів, будівель органів влади і управління, а також підозрілих транспортних засобів, предметів чи засобів ураження поблизу стратегічних об’єктів, просимо невідкладно повідомляти до Управління СБУ в Запорізькій області за телефоном (061) 239-60-40.

СБУ просить громадян зберігати спокій, із розумінням поставитися до певних незручностей та дотримуватися правил особистої безпеки".