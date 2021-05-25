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СБУ анонсировала масштабные антитеррористические учения на "Днепрогэсе"

Вторник, 25 мая 2021, 14:48
СБУ анонсировала масштабные антитеррористические учения на Днепрогэсе

Антитеррористический центр при управлении Службы безопасности Украины в Запорожской области будет два дня проводить масштабные контрдиверсионные обучения.

Источник: спикер управления СБУ в Запорожской области Сергей Левченко в Facebook

Детали: Плановые учения будут проходить с 26 по 27 мая на объекте критической инфраструктуры, а именно на объекте филиала "Днепровская ГЭС", по адресу: г. Запорожье, бульвар Винтера 1.

Отмечается, что тренировки будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным, с привлечением спецтехники.

Основной задачей учений является отработка алгоритма взаимодействия субъектов антитеррористической деятельности для реагирования на угрозы террористического и диверсионного характера, и проверка уровня защищенности потенциально уязвимых объектов, отмечают в СБУ.

В мероприятиях примут участие подразделения СБУ, Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также представители органов государственной власти и другие субъекты борьбы с терроризмом.

Во время тренировок в районе "Днепрогэса" возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрет движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, досмотр личных вещей и автомобилей и тому подобное. В связи с этим СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Тренировка проходить в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и с безусловным соблюдением прав и свобод человека, подчеркивают в службе.

Попутно СБУ призывает граждан быть бдительными.

Дословно: "В случае попадания в поле зрения лиц, проявляющих повышенный интерес к объектам критической инфраструктуры, военных объектов, зданий органов власти и управления, а также подозрительных транспортных средств, предметов или средств поражения вблизи стратегических объектов, просим безотлагательно сообщать в управление СБУ в Запорожской области по телефону (061) 239-60-40.

СБУ просит граждан сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к определенным неудобствам и соблюдать правила личной безопасности".

Украинская правда
Темы: СБУЗапорожская область
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