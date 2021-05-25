Херсонщиною пронісся торнадо

У Херсонській області поліцейські допомагають місцевим жителям долати наслідки торнадо.

Джерело: пресслужба поліції Херсонської області

Деталі: Напередодні у селі Ушкалка Верхньорогачицької територіальної громади пронісся торнадо.

Ураганний вітер пошкодив паркани, дахи кількох будинків та повалив дерева.

Ніхто з людей не постраждав.

На допомогу місцевим жителям прибули правоохоронці. Наразі вони обходять помешкання громадян, спілкуються з місцевими жителями, щоб дізнатися про найнеобхідніші потреби.

Працівники поліції допомагають людям прибирати з дворів уламки, розчищають вулицю та прибирають повалені дерева. Вони працюватимуть на місці, поки не подолають наслідки негоди.