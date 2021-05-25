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Херсонщиною пронісся торнадо

Вівторок, 25 травня 2021, 15:44
Херсонщиною пронісся торнадо

У Херсонській області поліцейські допомагають місцевим жителям долати наслідки торнадо.

Джерело: пресслужба поліції Херсонської області

Деталі: Напередодні у селі Ушкалка Верхньорогачицької територіальної громади пронісся торнадо.

Ураганний вітер пошкодив паркани, дахи кількох будинків та повалив дерева.

Ніхто з людей не постраждав.

 

На допомогу місцевим жителям прибули правоохоронці. Наразі вони обходять помешкання громадян, спілкуються з місцевими жителями, щоб дізнатися про найнеобхідніші потреби.

Працівники поліції допомагають людям прибирати з дворів уламки, розчищають вулицю та прибирають повалені дерева. Вони працюватимуть на місці, поки не подолають наслідки негоди.

 

Українська правда

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Теми: Херсонська областьпогода
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