Херсонщиной пронесся торнадо

В Херсонской области полицейские помогают местным жителям преодолевать последствия торнадо.

Источник: пресс-служба полиции Херсонской области

Детали: Накануне в селе Ушкалка Верхнерогачицкой территориальной общины пронесся торнадо.

Ураганный ветер повредил заборы, крыши нескольких домов и повалил деревья.

Никто из людей не пострадал.

На помощь местным жителям прибыли правоохранители. Сейчас они обходят дома граждан, общаются с местными жителями, чтобы узнать самые необходимые нужды.

Работники полиции помогают людям убирать из дворов обломки, расчищают улицу и убирают поваленные деревья. Они будут работать на месте, пока не преодолеют последствия непогоды.