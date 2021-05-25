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Херсонщиной пронесся торнадо

Вторник, 25 мая 2021, 15:44

В Херсонской области полицейские помогают местным жителям преодолевать последствия торнадо.

Источник: пресс-служба полиции Херсонской области

Детали: Накануне в селе Ушкалка Верхнерогачицкой территориальной общины пронесся торнадо.

Ураганный ветер повредил заборы, крыши нескольких домов и повалил деревья.

Никто из людей не пострадал.

 

На помощь местным жителям прибыли правоохранители. Сейчас они обходят дома граждан, общаются с местными жителями, чтобы узнать самые необходимые нужды.

Работники полиции помогают людям убирать из дворов обломки, расчищают улицу и убирают поваленные деревья. Они будут работать на месте, пока не преодолеют последствия непогоды.

 

Украинская правда
Темы: Херсонская областьпогода


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