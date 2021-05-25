Херсонщиной пронесся торнадо
Вторник, 25 мая 2021, 15:44
В Херсонской области полицейские помогают местным жителям преодолевать последствия торнадо.
Источник: пресс-служба полиции Херсонской области
Детали: Накануне в селе Ушкалка Верхнерогачицкой территориальной общины пронесся торнадо.
Ураганный ветер повредил заборы, крыши нескольких домов и повалил деревья.
Никто из людей не пострадал.
На помощь местным жителям прибыли правоохранители. Сейчас они обходят дома граждан, общаются с местными жителями, чтобы узнать самые необходимые нужды.
Работники полиции помогают людям убирать из дворов обломки, расчищают улицу и убирают поваленные деревья. Они будут работать на месте, пока не преодолеют последствия непогоды.
Украинская правда