Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Австрія запроваджує заборону на авіарейси з Британії

Вівторок, 25 травня 2021, 15:43

Через поширення індійського варіанту коронавірусу Австрія знову запроваджує  заборону на посадку літаків з Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на derStandard.

З 1 червня літаки з Великої Британії більше не матимуть права приземлятися в Австрії. Крім того, з вівторка Британію внесли до списку зон поширення мутацій коронавірусу.

Як і у випадку з Бразилією, Індією та Південною Африкою, в'їзд із Британії можливий лише обмежено. По суті, в'їзд допускається лише громадянам Австрії та особам, які постійно проживають або проживають в Австрії. Літакам, що прибувають з Південної Африки та Бразилії, заборонено приземлятися в Австрії з січня, а наприкінці квітня заборона була поширена на Індію.

Літакам з Британії також було заборонено посадку в Австрії в грудні-березні через британський варіант вірусу. 21 березня польоти між двома країнами відновились.

Зовсім недавно варіант В.1.617.2, який вперше був виявлений в Індії, широко поширився у Великій Британії.

Теми: АвстріяВелика Британіяавіа


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоЩе двох кримінальних "авторитетів" з санкційного списку РНБО викрили правоохоронці

Перша країна ЄС оголосила про набуття колективного імунітету до коронавірусу

Вперше нардепа судитимуть за кнопкодавство

Білорусь відреагувала на авіаблокаду з боку України

Батько Протасевича вважає, що у сина зламаний ніс на відео

Авто середнього класу хочуть оподатковувати як розкіш – це 25 тисяч щороку

Усі новини...
Австрія
Канцлер Австрії очікує, що його виправдають у справі про неправдиві свідчення
Глава МЗС Ірану скасував візит до Відня через прапори Ізраїлю
На будівлі офісу канцлера Австрії підняли прапор Ізраїлю на знак підтримки
Останні новини
16:02
"Ноу-хау на дріжджах": науковець розповів, якою буде українська вакцина проти COVID-19
16:01
фотоВ Італії арештували оббитий шкірою рідкісного крокодила Rolls Royce з Росії
15:54
Дівчину Протасевича підозрюють у кількох злочинах – МЗС РФ
15:50
Суд відклав розгляд апеляції Приватбанку про заборону відбору голови правління
15:47
Поліція шукає вибухівку в низці торгових центрів Запоріжжя
15:45
доповненоЗеленський хоче закон про національний спротив і більшу армію
15:44
фотоХерсонщиною пронісся торнадо
15:43
відеоУ Києві патрульні на риболовлі "вполювали" некеровану баржу
15:43
Австрія запроваджує заборону на авіарейси з Британії
15:34
Ексголова правління "Приватбанку" Дубілет виявився громадянином Ізраїлю
Усі новини...