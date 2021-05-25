Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Австрия вводит запрет на авиарейсы из Британии

Вторник, 25 мая 2021, 15:43

Из-за распространения индийского варианта коронавируса Австрия снова вводит запрет на посадку самолетов из Британии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на derStandard.

С 1 июня самолеты из Великобритании больше не смогут приземляться в Австрии. Кроме того, со вторника Британию внесли в список зон распространения мутаций коронавируса.

Как и в случае с Бразилией, Индией и Южной Африкой, въезд из Британии возможен лишь ограниченно. По сути, въезд позволен только гражданам Австрии и лицам, которые постоянно проживают или проживают в Австрии. Самолетам, прибывающим из Южной Африки и Бразилии, запрещено приземляться в Австрии с января, а в конце апреля запрет был распространен на Индию.

Самолетам из Британии также была запрещена посадкав Австрии в декабре-марте из-за британского варианта вируса. 21 марта полеты между двумя странами возобновились.

Совсем недавно вариант В.1.617.2, который впервые был обнаружен в Индии, широко распространился в Великобритании.

Темы: АвстрияВеликобританияавиа


powered by lun.ua
Главное сегодня

Первая страна ЕС объявила о получении коллективного иммунитета к коронавирусу

Впервые нардепа будут судить за кнопкодавство

Беларусь отреагировала на авиаблокаду со стороны Украины

Отец Протасевича считает, что у сына сломанный нос на видео

Авто среднего класса хотят облагать как роскошь – это 25 тысяч ежегодно

Тупицкого будут судить за преступления против правосудия

Все новости...
Австрия
Канцлер Австрии ожидает, что его оправдают по делу о ложных показаниях
Глава МИД Ирана отменил визит в Вену из-за флагов Израиля
На здании офиса канцлера Австрии подняли флаг Израиля в знак поддержки
Последние новости
15:50
Суд отложил рассмотрение апелляции Приватбанка о запрете отбора главы правления
15:47
Полиция ищет взрывчатку в ряде торговых центров Запорожья
15:44
фотоХерсонщиной пронесся торнадо
15:43
видеоВ Киеве патрульные на рыбалке "поймали" неуправляемую баржу
15:43
Австрия вводит запрет на авиарейсы из Британии
15:34
Экс-глава правления "ПриватБанка" Дубилет оказался гражданином Израиля
15:31
Лукашенко отложил публичное заявление по Ryanair
15:16
Суд признал противоправным "региональный язык" в Харькове
14:57
Украинская авиакомпания заявила, что теперь будет облетать Беларусь через ЕС
14:57
фотоЕще двух криминальных "авторитетов" из санкционного списка СНБО разоблачили правоохранители
Все новости...