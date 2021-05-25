Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві патрульні на риболовлі "вполювали" некеровану баржу

Вівторок, 25 травня 2021, 15:43
У Києві патрульні на риболовлі вполювали некеровану баржу

У Києві Дніпром рухалася некерована баржа, яку зірвало з якоря: судно вдалося відбуксирувати у до берега.

Джерело: Патрульна поліція

Деталі: Судно побачили двоє патрульних, які перебували на вихідному, та попередили колег. Пізніше баржу вдалося відбуксувати у безпечне місце.

Дослівно: "Патрульні Віталій Данильчук та Олександр Ясура саме рибалили на березі Дніпра, у Києві, коли побачили некеровану баржу з краном, яка прямувала за течією, збиваючи буї.

Судно вело у напрямку пішохідно-велосипедного Паркового мосту, на якому перебували люди.

Поліцейські одразу усвідомили небезпеку та доповіли керівництву про ситуацію. На місце прибули автопатрулі й перекрили міст для доступу людей та евакуювали перехожих.

Баржа безпечно пройшла під мостом, не пошкодивши його. Судно рухалося з великою швидкістю та декілька разів розверталося. Один з автопатрулів поїхав слідом за ним, передавав дислокацію відповідним службам та координував їхні дії".

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Київкурйозполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Київ
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Адвокат загиблого Гуменюка не вірить, що той сам себе підірвав
Вибухи в Шевченківському суді: поліція показала кадри спецоперації
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:57
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: