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У Києві патрульні на риболовлі "вполювали" некеровану баржу

Вівторок, 25 травня 2021, 15:43

У Києві Дніпром рухалася некерована баржа, яку зірвало з якоря: судно вдалося відбуксирувати у до берега.

Джерело: Патрульна поліція

Деталі: Судно побачили двоє патрульних, які перебували на вихідному, та попередили колег. Пізніше баржу вдалося відбуксувати у безпечне місце.

Дослівно: "Патрульні Віталій Данильчук та Олександр Ясура саме рибалили на березі Дніпра, у Києві, коли побачили некеровану баржу з краном, яка прямувала за течією, збиваючи буї.

Судно вело у напрямку пішохідно-велосипедного Паркового мосту, на якому перебували люди.

Поліцейські одразу усвідомили небезпеку та доповіли керівництву про ситуацію. На місце прибули автопатрулі й перекрили міст для доступу людей та евакуювали перехожих.

Баржа безпечно пройшла під мостом, не пошкодивши його. Судно рухалося з великою швидкістю та декілька разів розверталося. Один з автопатрулів поїхав слідом за ним, передавав дислокацію відповідним службам та координував їхні дії".

Українська правда
Теми: Київкурйозполіція


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