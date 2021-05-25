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В Киеве патрульные на рыбалке "поймали" неуправляемую баржу

Вторник, 25 мая 2021, 15:43
В Киеве патрульные на рыбалке поймали неуправляемую баржу

В Киеве по Днепру двигалась неуправляемая баржа, которую сорвало с якоря: судно удалось отбуксировать к берегу.

Источник: Патрульная полиция

Детали: Судно увидели двое патрульных, которые находились на выходном, и предупредили коллег. Позже баржу удалось отбуксировать в безопасное место.

Дословно: "Патрульные Виталий Данильчук и Александр Ясур рыбачили на берегу Днепра, в Киеве, когда увидели неуправляемую баржу с краном, которая направлялась по течению, сбивая буи.

Судно вело в направлении пешеходно-велосипедного Паркового моста, на котором находились люди.

Полицейские сразу осознали опасность и доложили руководству о ситуации. На место прибыли автопатрули и перекрыли мост для доступа людей и эвакуировали прохожих.

Баржа безопасно прошла под мостом, не повредив его. Судно двигалось с большой скоростью и несколько раз разворачивалось. Один из автопатрулей поехал вслед за ним, передавал дислокацию соответствующим службам и координировал их действия".

Украинская правда

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Темы: Киевкурьезполиция
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