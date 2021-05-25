Поліція шукає вибухівку в низці торгових центрів Запоріжжя
Вівторок, 25 травня 2021, 15:47
Поліція перевіряє повідомлення про мінування низки найбільших супермаркетів і торгових центрів у Запоріжжі.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Запорізькій області
Деталі: Анонімного електронного листа про мінування ряду торгових центрів Запоріжжя, серед яких "Citi Mall", ТЦ "Україна", ТЦ "Афіна", мережі "Varus", отримав 25 травня о 13.34 директор ТЦ "Citi Mall". Про це він повідомив у поліцію.
Відвідувачів торгових центрів і супермаркетів евакуювали.
На місце прибули слідчо-оперативні групи, співробітники вибухотехнічної та кінологічної служби Нацполіції.
Вони проводять огляд торгових приміщень.