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Поліція шукає вибухівку в низці торгових центрів Запоріжжя

Вівторок, 25 травня 2021, 15:47
Поліція шукає вибухівку в низці торгових центрів Запоріжжя
Фото поліції

Поліція перевіряє повідомлення про мінування низки найбільших супермаркетів і торгових центрів у Запоріжжі.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Деталі: Анонімного електронного листа про мінування ряду торгових центрів Запоріжжя, серед яких "Citi Mall", ТЦ "Україна", ТЦ "Афіна", мережі "Varus", отримав 25 травня о 13.34 директор ТЦ "Citi Mall". Про це він повідомив у поліцію.

Відвідувачів торгових центрів і супермаркетів евакуювали.

На місце прибули слідчо-оперативні групи, співробітники вибухотехнічної та кінологічної служби Нацполіції.

Вони проводять огляд торгових приміщень.

"Українська правда" в Threads

Теми: Запоріжжяполіція
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