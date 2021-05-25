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Полиция ищет взрывчатку в ряде торговых центров Запорожья

Вторник, 25 мая 2021, 15:47
Полиция ищет взрывчатку в ряде торговых центров Запорожья
Фото полиции

Полиция проверяет сообщения о минировании ряда крупнейших супермаркетов и торговых центров в Запорожье.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Запорожской области

Детали: Анонимное электронное письмо о минировании ряда торговых центров Запорожья, среди которых "Citi Mall", ТЦ "Украина", ТЦ "Афина", сети "Varus", получил 25 мая в 13.34 директор ТЦ "Citi Mall". Об этом он сообщил в полицию.

Посетителей торговых центров и супермаркетов эвакуировали.

На место прибыли следственно-оперативные группы, сотрудники взрывотехнической и кинологической службы Нацполиции.

Они проводят осмотр торговых помещений.

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Темы: Запорожьеполиция
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