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Полиция ищет взрывчатку в ряде торговых центров Запорожья

Вторник, 25 мая 2021, 15:47
Фото полиции

Полиция проверяет сообщения о минировании ряда крупнейших супермаркетов и торговых центров в Запорожье.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Запорожской области

Детали: Анонимное электронное письмо о минировании ряда торговых центров Запорожья, среди которых "Citi Mall", ТЦ "Украина", ТЦ "Афина", сети "Varus", получил 25 мая в 13.34 директор ТЦ "Citi Mall". Об этом он сообщил в полицию.

Посетителей торговых центров и супермаркетов эвакуировали.

На место прибыли следственно-оперативные группы, сотрудники взрывотехнической и кинологической службы Нацполиции.

Они проводят осмотр торговых помещений.

Темы: Запорожьеполиция


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