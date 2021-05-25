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В Італії арештували оббитий шкірою рідкісного крокодила Rolls Royce з Росії

Вівторок, 25 травня 2021, 16:01

Співробітники митниці італійського міста Ліворно та солдати фінансової гвардії арештували розкішний Rolls Royce, що прибув з Росії і прямував до Рима.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Repubblica.

Внутрішня оббивка автомобіля - сидіння, підлокітники, двері – виготовлена зі шкіри крокодила, що належить до охоронюваного виду, захищеного  Вашингтонською міжнародною конвенцією про захист видів та Європейським Співтовариством (Регламент ЄС 338/1997 ), для яких заборонена будь-яка форма торгівлі без відповідного дозволу.

Розкішний автомобіль було вилучено до рішення судового органу щодо можливості ввезення автомобіля після вилучення вставок зі шкіри.

За даними італійських ЗМІ, автомобіль був придбаний за 20 тисяч євро.

 

Теми: ІталіяРосіяавто


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