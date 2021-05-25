Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Италии арестовали обитый кожей редкого крокодила Rolls Royce из России

Вторник, 25 мая 2021, 16:01
В Италии арестовали обитый кожей редкого крокодила Rolls Royce из России

Сотрудники таможни итальянского города Ливорно и солдаты финансовой гвардии арестовали роскошный Rolls Royce, прибывший из России и направляв шийся  в Рим.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Repubblica.

Внутренняя обивка автомобиля - сиденья, подлокотники, двери - изготовлена ​​из кожи крокодила, принадлежащего к охраняемому виду, защищенному Вашингтонской международной конвенцией о защите видов и Европейским Сообществом (Регламент ЕС 338/1997), для которых запрещена любая форма торговли без соответствующего разрешения.

Роскошный автомобиль был изъят до решения судебного органа о возможности ввоза автомобиля после извлечения вставок из кожи.

По данным итальянских СМИ, автомобиль был приобретен за 20 000 евро.

 

"Украинская правда" в Threads

Темы: ИталияРосcияавто
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Италия
Трех итальянцев подозревают в сокрытии тела отца, чтобы присвоить его пенсию
Мелони: Украине нужно предоставить реальные гарантии безопасности
Италия заморозила активы российских олигархов на сумму 2 млрд евро
Последние новости
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
Все новости...
Реклама: