Байден з Путіним погодили час і місце зустрічі

Президенти США Джо Байден і Росії Володимир Путін домовилися зустрітися 16 червня в Женеві.

Джерело: Білий дім, Кремль

Дослівно з Білого дому: "Лідери обговорять весь спектр нагальних питань, оскільки ми прагнемо відновити передбачуваність і стабільність у відносинах між США і Росією".

Дослівно з Кремля: "Мається на увазі обговорити стан і перспективи подальшого розвитку російсько-американських відносин, проблематику стратегічної стабільності, а також актуальні питання міжнародного порядку денного, включаючи взаємодію в боротьбі з пандемією коронавірусу і врегулювання регіональних конфліктів".

Передісторія:

Президенти Байден і Путін провели 13 квітня телефонну розмову, під час якої на перший план вийшла ідея проведення саміту. Байден запропонував Путіну зустріч у третій країні для розмови, зокрема, про Україну.

для розмови, зокрема, про Україну. Також Байден закликав Путіна знизити напруженість на кордоні України.

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