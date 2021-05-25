Байден с Путиным согласовали время и место встречи

Президенты США Джо Байден и России Владимир Путин договорились встретиться 16 июня в Женеве.

Источник: Белый дом, Кремль

Дословно с Белого дома: "Лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией".

Дословно с Кремля: "Имеется в виду обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов".

Предыстория:

Байден и Путин провели 13 апреля телефонный разговор, во время которого на первый план вышла идея проведения саммита. Байден предложил Путину встречу в третьей стране для разговора, в частности, об Украине.

Также Байден призвал Путина снизить напряженность на границе Украины.

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