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Байден с Путиным согласовали время и место встречи

Вторник, 25 мая 2021, 17:12

Президенты США Джо Байден и России Владимир Путин договорились встретиться 16 июня в Женеве.

Источник: Белый дом, Кремль

Дословно с Белого дома: "Лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией".

Дословно с Кремля: "Имеется в виду обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов".

Предыстория:

  •  Байден и Путин провели 13 апреля телефонный разговор, во время которого на первый план вышла идея проведения саммита. Байден предложил Путину встречу в третьей стране для разговора, в частности, об Украине.
  • Также Байден призвал Путина снизить напряженность на границе Украины.

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Украинская правда
Темы: БайденПутинШвейцариядипломатические отношения


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