У Києві шукають вибухівку біля магазину

Столичні правоохоронці перевіряють інформацію про виявлення підозрілого предмета на вулиці Саксаганського.

Джерело: пресслужба поліції Києва

Деталі: Поліцейські отримали повідомлення про виявлення підозрілого предмета поруч із закладом від співробітника магазину на вулиці Саксаганського.

На виклик виїхали вибухотехніки, патрульні, слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Наразі на місці працюють правоохоронці, які проводять перевірку, після чого буде надана правова кваліфікація події.