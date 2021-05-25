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У Києві шукають вибухівку біля магазину

Вівторок, 25 травня 2021, 17:16
У Києві шукають вибухівку біля магазину

Столичні правоохоронці перевіряють інформацію про виявлення підозрілого предмета на вулиці Саксаганського.

Джерело: пресслужба поліції Києва

Деталі: Поліцейські отримали повідомлення про виявлення підозрілого предмета поруч із закладом  від співробітника магазину на вулиці Саксаганського.

На виклик виїхали вибухотехніки, патрульні, слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Наразі на місці працюють правоохоронці, які проводять перевірку, після чого буде надана правова кваліфікація події.

Українська правда

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Теми: поліціяКиїв
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