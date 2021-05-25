У Києві шукають вибухівку біля магазину
Вівторок, 25 травня 2021, 17:16
Столичні правоохоронці перевіряють інформацію про виявлення підозрілого предмета на вулиці Саксаганського.
Джерело: пресслужба поліції Києва
Деталі: Поліцейські отримали повідомлення про виявлення підозрілого предмета поруч із закладом від співробітника магазину на вулиці Саксаганського.
На виклик виїхали вибухотехніки, патрульні, слідчо-оперативна група територіального підрозділу.
Наразі на місці працюють правоохоронці, які проводять перевірку, після чого буде надана правова кваліфікація події.
Українська правда