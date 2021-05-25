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В Киеве ищут взрывчатку возле магазина

Вторник, 25 мая 2021, 17:16

Столичные правоохранители проверяют информацию об обнаружении подозрительного предмета на улице Саксаганского.

Источник: пресс-служба полиции Киева

Детали: Полицейские получили сообщение об обнаружении подозрительного предмета рядом с заведением от сотрудника магазина на улице Саксаганского.

На вызов выехали взрывотехники, патрульные, следственно-оперативная группа территориального подразделения.

Сейчас на месте работают правоохранители, которые проводят проверку, после чего будет дана правовая квалификация событию.

Украинская правда
Темы: полицияКиев


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