В Киеве ищут взрывчатку возле магазина

Столичные правоохранители проверяют информацию об обнаружении подозрительного предмета на улице Саксаганского.

Источник: пресс-служба полиции Киева

Детали: Полицейские получили сообщение об обнаружении подозрительного предмета рядом с заведением от сотрудника магазина на улице Саксаганского.

На вызов выехали взрывотехники, патрульные, следственно-оперативная группа территориального подразделения.

Сейчас на месте работают правоохранители, которые проводят проверку, после чего будет дана правовая квалификация событию.