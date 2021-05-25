В Киеве ищут взрывчатку возле магазина
Вторник, 25 мая 2021, 17:16
Столичные правоохранители проверяют информацию об обнаружении подозрительного предмета на улице Саксаганского.
Источник: пресс-служба полиции Киева
Детали: Полицейские получили сообщение об обнаружении подозрительного предмета рядом с заведением от сотрудника магазина на улице Саксаганского.
На вызов выехали взрывотехники, патрульные, следственно-оперативная группа территориального подразделения.
Сейчас на месте работают правоохранители, которые проводят проверку, после чего будет дана правовая квалификация событию.
Украинская правда