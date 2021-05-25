Польща організовує лотерею для просування вакцинації, можна виграти гроші і авто

Влада Польщі оголосила про запуск лотереї в рамках Національної програми вакцинації для збільшення темпів імунізації населення.

Оголошення зробив глава канцелярії прем'єр-міністра Міхал Дворчік, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

Лотерея Totalizator Sportowy стартує 1 липня, вона передбачає виграш грошових призів і гібридних автомобілів.

Кожний 2-тисячний вакцинований отримає 500 злотих ($140), це гарантований приз. У кожного учасника лотереї буде чотири шанси на виграш.

Щотижня будуть розігруватися призи в розмірі 50 000 злотих ($14 000), і різні матеріальні призи, такі як електричні скутери, паливо або страхові ваучери.

Щомісяця будуть розігруватися два призи в розмірі 100 000 злотих ($28 000) плюс гібридний автомобіль, а в останніх двох розіграшах - два рази по 1 мільйону злотих ($280 тисяч) і гібридний автомобіль.

Як пояснив Дворчік, люди, які вже зробили щеплення, також зможуть взяти участь у лотереї програми вакцинації.

"Ми вважаємо, наслідуючи приклад інших країн, наприклад США, така лотерея позитивно вплине на інтерес до програми вакцинації. На всі ці заходи ми витратимо 140 млн злотих, в першу чергу за рахунок коштів самоврядувань. Це великі гроші. Але це гроші, які покликані допомогти нам впоратися з пандемією якомога швидше, якомога швидше провести вакцинацію більшої частини населення, тому що це єдиний спосіб перемогти коронавірус", - сказав він.

Дворчік також оголосив, що будуть фінансові стимули для муніципалітетів з найвищим рівнем вакцинації.

"Ми хочемо виділити громаді 100 000 злотих на будь-які цілі для перших 500 громад, які досягнуть рівня вакцинації населення не менше 75%", - сказав він.

Він також оголосив, що "комуна з найвищим показником вакцинації в Польщі отримає додатково 2 мільйони злотих".

До вівторка в Польщі було зроблено понад 18 мільйонів щеплень, кількість повністю вакцинованих людей склала майже 5,7 мільйона.