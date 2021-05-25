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Польша организует лотерею для продвижения вакцинации, можно выиграть деньги и авто

Вторник, 25 мая 2021, 17:31
Польша организует лотерею для продвижения вакцинации, можно выиграть деньги и авто

Власти Польши объявили о запуске лотереи в рамках Национальной программы вакцинации для увеличения темпов иммунизации населения.

 Объявление сделала глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Лотерея Totalizator Sportowy стартует 1 июля, она предполагает выигрыш денежных призов и гибридных автомобилей.

Каждые 2-тысячный вакцинированный получит 500 злотых ($140), это гарантированный приз. У каждого участника лотереи будет четыре шанса на выигрыш. Каждую неделю будут разыгрываться призы в размере 50 000 злотых ($14 000),  и различные материальные призы, такие как электрические скутеры, топливо или страховые ваучеры.

Каждый месяц будут разыгрываться два приза в размере 100 000 злотых ($28 000) плюс гибридный автомобиль, а в последних двух розыгрышах – два раза по 1 миллиону злотых  ($280 тысяч) и гибридный автомобиль.

Как пояснил Дворчик, люди, которые уже сделали прививки, также смогут принять участие в лотерее программы вакцинации.

"Мы полагаем, следуя примеру других стран, например США, такая лотерея положительно повлияет на интерес к программе вакцинации. На все эти мероприятия мы потратим 140 млн злотых, в первую очередь за счет средств самоуправлений. Это большие деньги. Но это деньги, которые призваны помочь нам справиться с пандемией как можно скорее, как можно скорее провести вакцинацию большей части населения, потому что это единственный способ победить коронавирус", - сказал он.

Дворчик также объявил, что будут финансовые стимулы для муниципалитетов с самым высоким уровнем вакцинации.

"Мы хотим выделить общине 100 000 злотых на какие-либо цели для первых 500 общин, которые достигнут уровня вакцинации населения не менее 75%", - сказал он.

Он также объявил, что "коммуна с самым высоким показателем вакцинации в Польше получит дополнительно 2 миллиона злотых".

До вторника в Польше было сделано более 18 миллионов прививок, количество полностью вакцинированных людей составило почти 5,7 миллиона.

Темы: ПольшавакцинацияCovid-2019
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