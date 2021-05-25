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Білорусь закриває посольство у Канаді

Вівторок, 25 травня 2021, 18:09
Білорусь закриває посольство у Канаді

Уряд Білорусі вирішив закрити своє посольство в Канаді – воно припинить роботу з 1 вересня.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті білоруського посольства в Канаді, повідомляє "Європейська правда".

"Радою міністрів Республіки Білорусь прийнято рішення про закриття посольства Республіки Білорусь в Канаді. Посольство припинить свою роботу з 1 вересня 2021 року.

Громадяни Білорусі, які проживають в Канаді, після закриття посольства зможуть звертатися за вчиненням консульських дій в Генеральне консульство Республіки Білорусь у місті Нью-Йорку, США", - йдеться у заяві.

Посольство Білорусі в Канаді розташоване в Оттаві.

На початку квітня міністр закордонних справ Володимир Макей заявив, що Білорусь закриє посольства як мінімум "в декількох країнах світу".

За словами Макея, посольства будуть закриті "там, де ми бачимо, що протягом тривалого періоду їх робота не приносить потрібної зовнішньоекономічної віддачі".

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьКанадаміжнародні відносини
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