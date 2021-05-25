Беларусь закрывает посольство в Канаде

Правительство Беларуси решило закрыть свое посольство в Канаде - оно прекратит работу с 1 сентября.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте белорусского посольства в Канаде, сообщает "Европейская правда".

"Советом Министров Республики Беларусь принято решение о закрытии посольства Республики Беларусь в Канаде. Посольство прекратит свою работу с 1 сентября 2021 года.

Граждане Беларуси, проживающие в Канаде, после закрытия посольства смогут обращаться за совершением консульских действий в Генеральное консульство Республики Беларусь в Нью-Йорке, США", - говорится в заявлении.

Посольство Беларуси в Канаде расположено в Оттаве.

В начале апреля министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что Беларусь закроет посольства как минимум "в нескольких странах мира".

По словам Макея, посольства будут закрыты "там, где мы видим, что в течение длительного периода их работа не приносит нужной внешнеэкономической отдачи".