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Беларусь закрывает посольство в Канаде

Вторник, 25 мая 2021, 18:09
Беларусь закрывает посольство в Канаде

Правительство Беларуси решило закрыть свое посольство в Канаде - оно прекратит работу с 1 сентября.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте белорусского посольства в Канаде, сообщает "Европейская правда".

"Советом Министров Республики Беларусь принято решение о закрытии посольства Республики Беларусь в Канаде. Посольство прекратит свою работу с 1 сентября 2021 года.

Граждане Беларуси, проживающие в Канаде, после закрытия посольства смогут обращаться за совершением консульских действий в Генеральное консульство Республики Беларусь в Нью-Йорке, США", - говорится в заявлении.

Посольство Беларуси в Канаде расположено в Оттаве.

В начале апреля министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что Беларусь закроет посольства как минимум "в нескольких странах мира".

По словам Макея, посольства будут закрыты "там, где мы видим, что в течение длительного периода их работа не приносит нужной внешнеэкономической отдачи".

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Темы: БеларусьКанадамеждународные отношения
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