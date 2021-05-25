Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Меркель назвала сомнительными санкции США против "Северного потока-2"

Вторник, 25 мая 2021, 18:25
Меркель назвала сомнительными санкции США против Северного потока-2

Канцлер Германии Ангела Меркель ожидает переговоры с Соединенными Штатами по газопроводу "Северный поток-2" и считает санкции против него сомнительными.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала после завершения саммита ЕС в Брюсселе.

"Мы будем обсуждать с США "Северный поток-2" снова, я это приветствую, потому что критически отношусь к экстерриториальным санкциям, независимо от того, где они применяются. Я считаю, что это сомнительный инструмент", - сказала Меркель.

Она заявила, что энергетические связи Европы с Россией существуют давно и о них надо думать так же, как и о трубопроводах, идущих через Украину.

"И мы очень четко должны определить, о чем мы говорим: или мы говорим об энергетической зависимости от РФ, или об энергетических связях, которые у нас уже есть с Россией, которые также существовали и во время "холодной войны". Или мы говорим о "Северном потоке-2" как об инструменте, который уменьшает для Украины плату за газ, который идет по ее территории. Здесь мы всегда говорим, что у Украины должна оставаться возможность получать эту плату. Это разные вещи. Я лично считаю, что все, что было возможным во времена "холодной войны", возможно и сегодня. Но я также всегда говорю о высоком приоритете Украины", - сказала Меркель.

Напомним, в компании Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством российского газопровода "Северный поток-2", заявили о возобновлении работ по прокладке труб в немецких водах.

Как сообщалось, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал отказ США от введения санкций против оператора "Северного потока - 2" положительным сигналом.

Читайте также - Глазами Байдена и Меркель: что происходит с санкциями по "Северному потоку-2"

Темы: МеркельСеверный поток-2санкцииСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Все новости...
Меркель
Кулеба призвал Германию не повторять ошибку Меркель
Меркель призвала "не сужать мысли" в поисках решения о прекращении войны в Украине
Меркель получила высшую государственную награду ФРГ - не все ее однопартийцы это поддержали
Последние новости
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
Все новости...
Реклама: