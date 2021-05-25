Меркель назвала сомнительными санкции США против "Северного потока-2"

Канцлер Германии Ангела Меркель ожидает переговоры с Соединенными Штатами по газопроводу "Северный поток-2" и считает санкции против него сомнительными.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала после завершения саммита ЕС в Брюсселе.

"Мы будем обсуждать с США "Северный поток-2" снова, я это приветствую, потому что критически отношусь к экстерриториальным санкциям, независимо от того, где они применяются. Я считаю, что это сомнительный инструмент", - сказала Меркель.

Она заявила, что энергетические связи Европы с Россией существуют давно и о них надо думать так же, как и о трубопроводах, идущих через Украину.

"И мы очень четко должны определить, о чем мы говорим: или мы говорим об энергетической зависимости от РФ, или об энергетических связях, которые у нас уже есть с Россией, которые также существовали и во время "холодной войны". Или мы говорим о "Северном потоке-2" как об инструменте, который уменьшает для Украины плату за газ, который идет по ее территории. Здесь мы всегда говорим, что у Украины должна оставаться возможность получать эту плату. Это разные вещи. Я лично считаю, что все, что было возможным во времена "холодной войны", возможно и сегодня. Но я также всегда говорю о высоком приоритете Украины", - сказала Меркель.

Напомним, в компании Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством российского газопровода "Северный поток-2", заявили о возобновлении работ по прокладке труб в немецких водах.

Как сообщалось, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал отказ США от введения санкций против оператора "Северного потока - 2" положительным сигналом.

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