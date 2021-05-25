Вакцина Moderna виявилась на 100% ефективною для дітей

Американська фармакологічна компанія Moderna, що виробляє мРНК-вакцину від коронавірусу у співпраці із Національним інститутом здоров'я США, оприлюднила результати випробувань препарату на дітях віком від 12 до 17 років.

Джерело: USA Today та "Голос Америки" із посиланням на заяву компанії

Деталі: У "Модерні" кажуть, що їхня вакцина виявилась на 93% ефективною після першої дози й на 100% ефективною через два тижні після другої дози, адже після цього серед учасників не зафіксували жодного випадку COVID-19. Також не виявлено жодних занепокоєнь щодо безпеки препарату, проте за учасниками дослідження стежитимуть протягом року, щоб виявити ймовірні довготривалі наслідки.

У випробуваннях взяли участь 3 700 дітей, дві третини з яких отримали препарат, а решта - плацебо. У вакцинованій групі не виявили випадків коронавірусу, у контрольній - чотири випадки зараження.

Хоча серйозні випадки COVID-19 серед підлітків - не часті, від цієї хвороби за час пандемії за офіційними даними померло 316 дітей, у порівнянні із 166 смертями від сезонного грипу у 2019-2020 роках.