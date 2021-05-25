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Вакцина Moderna оказалась на 100% эффективной для детей

Вторник, 25 мая 2021, 18:30

Американская фармкомпания Moderna, которая производит вакцину от коронавируса в сотрудничестве с Национальным институтом здоровья США, обнародовала результаты испытаний препарата на детях в возрасте от 12 до 17 лет.

Источник: USA Today и "Голос Америки" со ссылкой на заявление компании

Детали: В "Модерне" говорят, что их вакцина оказалась на 93% эффективной после первой дозы и на 100% эффективной через две недели после второй дозы, так как после этого среди участников не зафиксировали ни одного случая COVID-19. Также не обнаружено никаких беспокойств касательно безопасности препарата, однако за участниками исследования будут еще наблюдать в течение года, чтобы выявить возможные долговременные последствия.

В испытаниях приняли участие 3 700 детей, две трети из которых получили препарат, а остальные - плацебо. В вакцинированной группе не обнаружили случаев коронавируса, в контрольной - четыре случая заражения.

Хотя серьезные случаи COVID-19 среди подростков - не часты, от этой болезни за время пандемии по официальным данным умерло 316 детей, по сравнению с 166 смертями от сезонного гриппа в 2019-2020 годах.

Темы: вакцинациякоронавирусСША


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