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Росія вперше розмістила стратегічні бомбардувальники в Сирії

Вівторок, 25 травня 2021, 19:33

Росія заявила про те, що відтепер у неї з'явилася можливість управляти дальніми стратегічними бомбардувальниками зі своєю авіабази Хмеймім в Сирії і три літаки Ту-22М3 вже прибули туди.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву розміщено на сайті Міноборони РФ.

"На російську авіабазу Хмеймім в Сирійській Арабській Республіці здійснено переліт трьох дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Базування літаків даного типу на цьому аеродромі здійснюється вперше. Екіпажі Ту-22М3 будуть освоювати повітряний простір над Середземним морем, виконуючи навчальні завдання", - йдеться в заяві.

 

Також повідомляється, що на авіабазі Хмеймім завершена реконструкція другої злітно-посадкової смуги з повною заміною покриття та установкою нового світлосигнального та радіотехнічного обладнання. Також була збільшена довжина злітної смуги.

Тепер з цією авіабази можуть здійснювати польоти всі типи літаків, що стоять на озброєнні російської армії, в тому числі літаки важкого класу.

"Після виконання всіх поставлених навчальних завдань дальні бомбардувальники повернуться на аеродроми постійного базування на території Російської Федерації", - заявили в Міноборони РФ.

Бомбардувальники Ту-22М3 неодноразово використовувалися в Сирії, як заявляла Росії, для ударів по об'єктах бойовиків "Ісламської держави". Але вони завжди діяли з території РФ і потім відразу поверталися. Їх зазвичай прикривали винищувачі з аеродрому Хмеймім, де базується російське військове угруповання.

Теми: РосіяСиріяавіа


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