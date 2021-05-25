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Россия впервые разместила стратегические бомбардировщики в Сирии

Вторник, 25 мая 2021, 19:33

России заявила о том, что отныне у нее появилась возможность управлять дальними стратегическими бомбардировщиками со своей авиабазы Хмеймим в Сирии и три Ту-22М3 уже прибыли туда.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте Минобороны РФ.

"На российскую авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике осуществлен перелет трех дальних бомбардировщиков Ту-22м3. Базирование самолетов данного типа на этом аэродроме осуществляется впервые. Экипажи Ту-22м3 будут осваивать воздушное пространство над Средиземным морем, выполняя учебные задачи", - говорится в заявлении.

 

Также сообщается, что на авиабазе Хмеймим завершена реконструкция второй взлетно-посадочной полосы с полной заменой покрытия и установкой нового светосигнального и радиотехнического оборудования. Также была увеличена длинна взлетной полосы.

Теперь с данной авиабазы могут совершать полеты все типы самолетов, стоящие на вооружении российской армии, в том числе самолеты тяжелого класса.

"После выполнения всех поставленных учебных задач дальние бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянного базирования на территории Российской Федерации", - заявили в Минобороны РФ.

Бомбардировщики Ту-22М3 неоднократно использовались в Сирии, как заявляла России, для ударов по объектам боевиков "Исламского государства". Но они всегда действовали с территории РФ и затем сразу возвращались. Их обычно прикрывали истребители с аэродрома Хмеймим, где базируется российская военная группировка.

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Темы: РосcияСирияавиа
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