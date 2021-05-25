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Агентство ЄС з повітряного руху рекомендує облітати Білорусь через країни Балтії

Вівторок, 25 травня 2021, 20:35

Європейське агентство з контролю за повітряним рухом Eurocontrol повідомило у вівторок, що близько 100 рейсів європейських і британських перевізників літають над Білоруссю щодня, і було б краще, якби ці рейси перетинали країни Балтії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Авіакомпанії, що уникають повітряного простору Білорусі, можуть мати додаткові витрати часу і палива залежно від маршруту. Маршрути далеких перевезень, як правило, постраждають меншою мірою", - повідомили в Eurocontrol.

У коментарі говориться, що над Білоруссю щодня літають близько 400 цивільних літаків, в тому числі 300 транзитних, з яких близько 100 експлуатуються авіакомпаніями ЄС або Великої Британії.

"Найбільш ефективним маршрутом для більшості перевізників, що пролітають над Білоруссю, буде зміна маршруту через країни Балтії", - заявили в Eurocontrol.

Eurocontrol стягує збори за проліт над Білоруссю, які в 2019 році склали 85 мільйонів євро.

Зміни також торкнуться близько 20 аеропортів ЄС від Ларнаки до Гельсінкі, з яких виконуються рейси "Белавіа" в або з Білорусі.

Як відомо, 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу ухвалили політичне рішення про посилення тиску на самопроголошеного президента Александра Лукашенка. У тому числі Рада ЄС має ухвалити юридичну заборону для авіакомпаній з Білорусі використовувати повітряний простір ЄС – як транзитом, так і для рейсів до аеропортів ЄС

Примітно, що законодавчої заборони на транзит авіапростором Білорусі в ЄС вирішили не накладати, однак оприлюднять рекомендацію для європейських авіакомпаній оминати білоруську територію.

Як відомо, деякі країни пішли на крок далі, заборонивши усі авіарейси, які проходять через Білорусь.

Детальніше читайте у статті "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом",

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".

Теми: авіаБілорусь


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