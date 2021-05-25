Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Агентство ЄС з повітряного руху рекомендує облітати Білорусь через країни Балтії

Вівторок, 25 травня 2021, 20:35

Європейське агентство з контролю за повітряним рухом Eurocontrol повідомило у вівторок, що близько 100 рейсів європейських і британських перевізників літають над Білоруссю щодня, і було б краще, якби ці рейси перетинали країни Балтії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Авіакомпанії, що уникають повітряного простору Білорусі, можуть мати додаткові витрати часу і палива залежно від маршруту. Маршрути далеких перевезень, як правило, постраждають меншою мірою", - повідомили в Eurocontrol.

У коментарі говориться, що над Білоруссю щодня літають близько 400 цивільних літаків, в тому числі 300 транзитних, з яких близько 100 експлуатуються авіакомпаніями ЄС або Великої Британії.

"Найбільш ефективним маршрутом для більшості перевізників, що пролітають над Білоруссю, буде зміна маршруту через країни Балтії", - заявили в Eurocontrol.

Eurocontrol стягує збори за проліт над Білоруссю, які в 2019 році склали 85 мільйонів євро.

Зміни також торкнуться близько 20 аеропортів ЄС від Ларнаки до Гельсінкі, з яких виконуються рейси "Белавіа" в або з Білорусі.

Як відомо, 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу ухвалили політичне рішення про посилення тиску на самопроголошеного президента Александра Лукашенка. У тому числі Рада ЄС має ухвалити юридичну заборону для авіакомпаній з Білорусі використовувати повітряний простір ЄС – як транзитом, так і для рейсів до аеропортів ЄС

Примітно, що законодавчої заборони на транзит авіапростором Білорусі в ЄС вирішили не накладати, однак оприлюднять рекомендацію для європейських авіакомпаній оминати білоруську територію.

Як відомо, деякі країни пішли на крок далі, заборонивши усі авіарейси, які проходять через Білорусь.

Детальніше читайте у статті "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом",

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".

"Українська правда" у Threads

Теми: авіаБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
авіа
Чехія надасть Україні вертольоти та допоможе з підготовкою пілотів F-16
Байден був проти призначення Воллеса генсеком НАТО через F-16 для України - ЗМІ
Британія почне підготовку українських льотчиків у серпні
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:57
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: