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Агентство ЕС по воздушному движению рекомендует облетать Беларусь через Балтию

Вторник, 25 мая 2021, 20:35

Европейское агентство по контролю за воздушным движением Eurocontrol сообщило во вторник, что около 100 рейсов европейских и британских перевозчиков летают над Беларусью каждый день, и было бы лучше, если бы эти рейсы пересекали страны Балтии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Авиакомпании, избегающие воздушного пространства Беларуси, могут иметь дополнительные затраты времени и топлива в зависимости от маршрута. Маршруты дальних перевозок, как правило, пострадают в меньшей степени", - сообщили в Eurocontrol.

В комментарии говорится, что над Беларусью ежедневно летают около 400 гражданских самолетов, в том числе 300 транзитных, из которых около 100 эксплуатируются авиакомпаниями ЕС или Великобритании.

"Наиболее эффективным маршрутом для большинства перевозчиков, пролетающих над Беларусью, будет изменение маршрута через страны Балтии", - заявили в Eurocontrol.

Eurocontrol взимает сборы за пролет над Беларусью, которые в 2019 году составили 85 миллионов евро.

Изменения также затронут около 20 аэропортов ЕС от Ларнаки до Хельсинки, из которых выполняются рейсы "Белавиа" в или из Беларуси.

Как известно, 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза приняли политическое решение об усилении давления на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. В том числе Совет ЕС должен принять юридический запрет для авиакомпаний из Беларуси использовать воздушное пространство Евросоюза - как транзитом, так и для рейсов в аэропорты ЕС.

Примечательно, что законодательного запрета на транзит через авиапространство Беларуси в ЕС решили не вводить, однако обнародуют рекомендации для европейских авиакомпаний обходить белорусскую территорию. Как известно, некоторые страны пошли на шаг дальше, запретив все авиарейсы, проходящие через Беларусь.

Подробнее читайте в статье Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом

О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите также в видео "Европейской правды".

Темы: авиаБеларусь


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