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У Фінляндії судять данця за напад і вбивство туристів на поромі 34 роки тому

Вівторок, 25 травня 2021, 21:09

52-річний данець постав перед фінським судом за звинуваченням у вбивстві та спробі вбивства двох німецьких туристів в 1987 році, які були побиті молотком під час сну на відкритій палубі пасажирського порома.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

20-річний Клаус Шелкле і 22-річна Беттіна Таксис їхали зі столиці Швеції Стокгольма в Турку у Фінляндії, а напад, за словами звинувачення, стався у фінських водах.

Студентів доставили повітрям до лікарні, де Шелкле був оголошений мертвим. Таксис вижила, але нічого не пам'ятала про напад.

Прокурор домагається довічного ув'язнення для данця, якому, згідно з судовими документами, було 18 років в той час, і він прямував до табору мормонів у Фінляндії. Чоловік з Данії відкинув звинувачення. Очікується, що судовий процес триватиме тиждень.

Три десятиліття злочин залишався нерозкритим, але кілька років тому розслідування відновилося через нові обставини, зазначає Yle. На суді будуть, зокрема, розглядатимуться смс-повідомлення, надіслані данцем своїй колишній дружині. Як вважає прокурор, в повідомленнях чоловік визнає свою провину.

Підозрюваний, однак, пізніше заявив, що надіслані ним смс-повідомлення були відправлені колишній дружині для того, щоб її налякати. За його словами, у нього не було мотиву для вбивства.

Адвокат данця, в свою чергу, заявив, що на одязі підозрюваного повинні були знайти кров. Підозрюваний був одним з перших, хто знайшов постраждалих.

У 2016 році фінська поліція допитала підозрюваного в Данії, коли той перебував у в'язниці через інший злочин. Після допиту підозрюваний зізнався у вбивстві: він заявив поліцейському, що бив молодих людей молотком зварника і мав намір їх пограбувати. Молоток, який поліція ніколи не знайшла, він, за власними словами, викинув в море.

Це визнання, проте, було на початку суду оголошено недійсним, оскільки воно було отримано незаконним шляхом: допит проводився англійською мовою без помічника. У серйозних злочинах підозрюваний має право на помічника. Крім того, за заявою адвоката, під час допиту поліція чинила тиск і ставила навідні запитання.

Корабель, на якому стався напад, - "Viking Sally" - пізніше був проданий естонській судноплавній компанії і експлуатувався під назвою "Естонія".

Він затонув в 1994 році під час шторму на Балтійському морі, в результаті чого загинули 852 людини. Катастрофа вважається найбільшою корабельною трагедією в Європі у мирний час. 

Нагадаємо, після виходу фільму-розслідування Discovery Network у 2020 році, в якому показали невідомі раніше отвори в корпусі затонулого судна, у Швеції заявили, що ініціюють зміни до закону, щоб дозволити підводну експертизу порома.

"Українська правда" у Threads

Теми: Фінляндія
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