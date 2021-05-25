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В Финляндии судят датчанина за нападение и убийство туристов на пароме 34 года назад

Вторник, 25 мая 2021, 21:09

52-летний датчанин предстал перед финским судом по обвинению в убийстве и попытке убийства двух немецких туристов в 1987 году, которые были избиты молотком во время сна на открытой палубе пассажирского парома.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

20-летний Клаус Шелкле и 22-летняя Беттина Таксис ехали из столицы Швеции Стокгольма в Турку в Финляндии, а нападение, по словам обвинения, произошло в финских водах.

Студентов доставили по воздуху в больницу, где Шелкле был объявлен мертвым. Таксис выжила, но ничего не помнила о нападении.

Прокурор добивается пожизненного заключения для датчанина, которому, согласно судебным документам, было 18 лет в то время, и он направлялся в лагерь мормонов в Финляндии. Мужчина из Дании отверг обвинения. Ожидается, что судебный процесс продлится неделю.

Три десятилетия преступление оставалось нераскрытым, но несколько лет назад расследование возобновилось из-за новых сведений. На суде будут, в частности, рассматриваться смс-сообщения, посланные датчанином своей бывшей жене. Как считает прокурор, в сообщениях мужчина признает свою вину.

Подозреваемый, однако, позже заявил, что посланные им смс-сообщения были отправлены бывшей жене для того, чтобы ее испугать. По его словам, у него не было мотива для убийства.

Адвокат датчанина, в свою очередь, заявил, что на одежде подозреваемого должна была быть найдена кровь. Подозреваемый был одним из первых, кто нашел пострадавших.

В 2016 году финская полиция допросила подозреваемого в Дании, когда тот находился в тюрьме из-за другого преступления. После допроса подозреваемый признался в убийстве: он заявил полицейскому, что бил молодых людей молотком сварщика и намеревался их ограбить. Молоток, который полиция никогда не нашла, он, по своим словам, выбросил в море.

Это признание, однако, было в начале суда объявлено недействительным, поскольку оно было получено незаконным путем: допрос проводился на английском языке без помощника. В серьезных преступлениях подозреваемый имеет право на помощника. Кроме того, по заявлению адвоката, во время допроса полиция оказывала давление на датчанина и задавала наводящие вопросы.

Корабль, на котором произошло нападение, - "Viking Sally" - позже был продан эстонской судоходной компании и эксплуатировался под названием "Эстония".

Он затонул в 1994 году во время шторма на Балтийском море, в результате чего погибли 852 человека. Это стало крупнейшей морской катастрофой в послевоенной истории Европы.

Напомним, после выхода фильма-расследования Discovery Network в 2020 году, в котором показали неизвестные ранее отверстия в корпусе затонувшего судна, в Швеции заявили, что инициируют изменения в закон, чтобы позволить подводную экспертизу парома.

Темы: Финляндия


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