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"Честь професії": інтерв’ю журналіста УП визнали найкращим

Вівторок, 25 травня 2021, 22:52
Честь професії: інтерв’ю журналіста УП визнали найкращим
Фото: УП

Журналіст "Української правди" Роман Кравець переміг у номінації "Найкраще інтерв’ю" конкурсу професійної журналістики "Честь професії" за матеріал із президентом Володимиром Зеленським. 

Джерело: "Честь професії"

Деталі: Роман Кравець у червні минулого року взяв інтерв'ю у Зеленського. Тоді журналіст разом із президентом поїхали у відрядження на Хмельниччину. 

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Змагались у цій номінації ще 4 інтерв’ю. Одне з яких також вийшло на "Українській правді". Йдеться про інтерв’ю із істориком Ярославом Грицаком, яке взяли Севгіль Мусаєва та Михайло Кригель. 

Загалом, у цьому році у конкурсі змагалось 812 матеріалів у 6 основних номінаціях та 4 спецномінаціях. До шорт-листу основних номінацій потрапило 30 найбільш професійних, впливових та резонансних робіт, до спецномінацій - 21. 

Зокрема, найкращим репортажем визнали роботу "Позивний "Домовина". Історія арештантки" журналістів hromadske.ua ​Христини та Богдана Кутєпових. 

Перемогу в номінації "Найкраще розслідування" здобув матеріал "Слідства.Інфо" – "Зірвати банк" від Олени Логінової 

Найкращою аналітикою став матеріал "Помилка 83", який вийшов на Суспільному мовнику та був підготовлений Аллою Садовник, Інної Білецькою, Дмитром Бондарем та Олександром Стратоновим. 

Окрім того, найкращою публіцистикою стала робота "Убивство Гонгадзе – 20 років у пошуках правди" для Суспільного. Її створили Наталка Гуменюк, Анна Цигима та Каменєв Максим.

Найкращим інтерв’ю для локального медіа визнали матеріал для Першого каналу соціальних новин – "Поговори зі мною. ПостРОЗМОВА із Русланою з луцького автобуса з терористом" авторства Олени Лівіцької та Ірина Кабанової.

Найкраще новинне висвітлення резонансної події підготувала Вероніка Мелкозьорова для NBC news, "Історія двох матерів. Як техаське подружжя забирало свою дитину з України попри локдаун". 

Спецприз в номінації "Пояснювальна журналістика в часи пандемії" здобула Анастасія Іванців із матеріалом для LB.ua  "Гроші і справедливість: чому пацієнти з ковідом вимушені боротися за безкоштовні ліки".

Українська правда

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