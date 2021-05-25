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"Честь профессии": интервью журналиста УП признали лучшим

Вторник, 25 мая 2021, 22:52
Фото: УП

Журналист "Украинской правды" Роман Кравец победил в номинации "Лучшее интервью" конкурса профессиональной журналистики "Честь профессии" за материал с президентом Владимиром Зеленским.

Источник: "Честь профессии"

Детали: Роман Кравец в июне прошлого года взял интервью у Зеленского. Тогда журналист вместе с президентом поехали в командировку в ​​Хмельницкую область.

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Соревновались в этой номинации еще 4 интервью. Один из них также вышло на "Украинской правде". Речь идет об интервью с историком Ярославом Грицаком, которое приняли Севгиль Мусаева и Михаил Кригель.

В общем, в этом году в конкурсе соревновались 812 материалов в 6 основных номинациях и 4 спецноминациях. В шорт-лист основных номинаций попало 30 самых профессиональных, влиятельных и резонансных работ, в спецноминаций - 21.

Лучшим репортажем признали работу "Позывной "Домовина". История арестантки" журналистов hromadske.ua Кристины и Богдана Кутеповых.

Победу в номинации "Лучшее расследование" получил материал "Слидства.Инфо" – "Сорвать банк" от Елены Логиновой.

Лучшей аналитикой стал материал "Ошибка 83", который вышел на Общественном и был подготовлен Аллой Садовник, Инной Билецкой, Дмитрием Бондарем и Александром Стратонов.

Кроме того, лучшей публицистикой стала работа "Убийство Гонгадзе – 20 лет в поисках правды" для Общественного. Ее создали Наталья Гуменюк, Анна Цигима и Каменев Максим.

Лучшим интервью для локального медиа признали материал для Первого канала социальных новостей – "Поговори со мной. ПостРОЗМОВА с Русланой с луцкого автобуса с террористом" авторства Елены Ливицкой и Ирина Кабановой.

Лучше новостное освещение резонансного события подготовила Вероника Мелкозерова для NBC news, "История двух матерей. Как техасский супруги отнимали своего ребенка из Украины несмотря на локдаун".

Спецприз в номинации "Пояснительная журналистика во времена пандемии" получила Анастасия Иванцив с материалом для LB.ua "Деньги и справедливость: почему пациенты с ковидом вынуждены бороться за бесплатные лекарства".

Украинская правда


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