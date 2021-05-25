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Вірменія звинуватила Азербайджан у вбивстві військового на кордоні, там заперечують 

Вівторок, 25 травня 2021, 23:34

Міністерство оборони Вірменії заявило про вбивство військового внаслідок зіткнень із азербайджанськими військами, що останні заперечують. 

Джерело: Радіо Азатутюн

Деталі: Вказується, що інцидент начебто стався на одному із спірних ділянок кордону, де перебувають війська обох країн, а останні два тижні там спостерігається напруга. 

Міністерство оборони стверджує, що війська Азербайджану відкрили вогонь по підрозділу вірменської армії, який дислокується в області Гегаркуник. Вірменія також відкрила вогонь у відповідь. Внаслідок перестрілки загинув сержант Г. Хуршудян. 

Водночас, вірменські силовики кажуть, що наразі ситуація під контролем. 

Влада Азербайджану заперечила факт перестрілки. Там кажуть, що солдат загинув внаслідок нещасного випадку. В Баку стверджують, що вірменські військові намагалися перейти кордон та були зупинені військами Азербайджану. 

МЗС Вірменії вже назвало заяви Азербайджану "дезінформацією" та запропонував провести міжнародне розслідування. 

Передісторія:

  • В.о прем’єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян заявив, що військові Азербайджану вранці 12 травня перетнули кордон в районі озера Севліч та заглибилися на територію Вірменії на 3,5 км. Він назвав це "диверсійним просуванням". 
  • Пашинян звернувся до президента Росії Владіміра Путіна щодо надання допомоги відповідно до вірмено-російського договору, йдеться в тому числі йде про військову допомогу.
  • В МЗС Азербайджан у свою чергу заявили, що армія Азербайджану займає свої позиції, визначені угодою про припинення вогню від 10 листопада 2020 року, які раніше були недоступні через несприятливі погодні умови.  

Детальніше про це у статті: До Росії по допомогу: чому Вірменії та Азербайджану загрожує нова війна

Українська правда
Теми: ВірменіяАзербайджан


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