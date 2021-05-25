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Армения обвинила Азербайджан в убийстве военного на границе, там отрицают

Вторник, 25 мая 2021, 23:34

Министерство обороны Армении заявило об убийстве военного в результате столкновений с азербайджанскими войсками, что последние отрицают.

Источник: Радио Азатутюн

Детали: Указывается, что инцидент якобы произошел на одном из спорных участков границы, где находятся войска обеих стран, а последние две недели там наблюдается напряжение.

Министерство обороны утверждает, что войска Азербайджана открылиогонь по подразделению армянской армии, который дислоцирующейся в области Гегаркуник. Армения также открыла огонь. В результате перестрелки погиб сержант Г. Хуршудян.

В то же время, армянские силовики говорят, что сейчас ситуация под контролем.

Власти Азербайджана опровергли факт перестрелки. Там говорят, что солдат погиб в результате несчастного случая. В Баку утверждают, что армянские военные пытались перейти границу и были остановлены войсками Азербайджана.

МИД Армении уже назвало заявления Азербайджана "дезинформацией" и предложил провести международное расследование.

Предыстория:

  • И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что военные Азербайджана утром 12 мая пересекли границу в районе озера Севлич и углубились на территорию Армении на 3,5 км. Он назвал это "диверсионным продвижением".
  • Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину о предоставлении помощи в соответствии с армяно-российским договором, в том числе речь идет о военной помощи.
  • В МИД Азербайджан в свою очередь заявили, что армия Азербайджана занимает свои позиции, определенные соглашением о прекращении огня от 10 ноября 2020 года, которые ранее были недоступны из-за неблагоприятных погодных условий.

Подробнее об этом в статье: В Россию за помощью: почему Армении и Азербайджану грозит новая война

Украинская правда
Темы: АрменияАзербайджан
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