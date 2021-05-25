Facebook присудили 26 млн штрафу в РФ за відмову видалити контент

Соціальну мережу Facebook російський суд зобов’язав виплатити 26 мільйонів рублів штрафу за відмову видаляти інформаційний контент.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Мировий суд Таганського району Москви визнав Facebook винним у восьми адміністративних правопорушеннях та призначив штраф у 26 мільйонів рублів.

Зокрема, по двух адмінправопорушеннях призначили штраф у розмірі 4 мільйонів за кожне, по ще шести правопорушеннях – штраф у розмірі 3 мільйони за кожен.

Загалом, компанії загрожували штрафи у розмірі до 32 мільйонів.

Засудили Facebook через відмову видаляти інформацію, видалення якої передбачено законодавством РФ. Покаранням за таке правопорушення є штраф від 800 тисяч до 4 мільйонів рублів.

Що передувало: Раніше аналогічні рішення виносили щодо компанії Google, Twitter, Telegram, Tik-Tok.