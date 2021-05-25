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Facebook присудили 26 млн штрафу в РФ за відмову видалити контент

Вівторок, 25 травня 2021, 23:52

Соціальну мережу Facebook російський суд зобов’язав виплатити 26 мільйонів рублів штрафу за відмову видаляти інформаційний контент. 

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Мировий суд Таганського району Москви визнав Facebook винним у восьми адміністративних правопорушеннях та призначив штраф у 26 мільйонів рублів. 

Зокрема, по двух адмінправопорушеннях призначили штраф у розмірі 4 мільйонів за кожне, по ще шести правопорушеннях – штраф у розмірі 3 мільйони за кожен. 

Загалом, компанії загрожували штрафи у розмірі до 32 мільйонів. 

Засудили Facebook через відмову видаляти інформацію, видалення якої передбачено законодавством РФ. Покаранням за таке правопорушення є штраф від 800 тисяч до 4 мільйонів рублів. 

Що передувало: Раніше аналогічні рішення виносили щодо компанії Google, Twitter, Telegram, Tik-Tok. 

Теми: Росіяfacebook


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