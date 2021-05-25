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Facebook присудили 26 млн штрафа в РФ за отказ удалить контент

Вторник, 25 мая 2021, 23:52
Facebook присудили 26 млн штрафа в РФ за отказ удалить контент

Социальную сеть Facebook российский суд обязал выплатить 26 миллионов рублей штрафа за отказ удалять информационный контент.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Мировой суд Таганского района Москвы признал Facebook виновным в восьми административных правонарушениях и назначил штраф в 26 миллионов рублей.

В частности, по двум правонарушениях назначили штраф в размере 4 миллионов за каждое, по еще шести правонарушениях – штраф в размере 3 миллиона за каждый.

В общем, компании угрожали штрафы в размере до 32 миллионов.

Осудили Facebook из-за отказа удалять информацию, удаление которой предусмотрено законодательством РФ. Наказанием за такое правонарушение является штраф от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

Что предшествовало: Ранее аналогичные решения выносили по компании Google, Twitter, Telegram, Tik-Tok.

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Темы: Росcияfacebook
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