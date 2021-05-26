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США відкриють своє консульство в Єрусалимі — для відновлення зв’язків з Палестиною

Середа, 26 травня 2021, 02:18
TAIWAN NEWS

США знову відкриють своє консульство в Єрусалимі.

Джерело: Politico з посиланням на державного секретаря США Ентоні Блінкена після зустрічі з головою Палестини Махмудом Аббасом в Рамаллі на окупованому Західному березі

Деталі: Видання зазначає, що це крок, який відновлює зв'язки з палестинцями, які були ослаблені адміністрацією Дональда Трампа: консульство тривалий  час служило автономною установою, що відповідає за дипломатичні відносини з палестинцями, але Трамп обмежив її діяльність і передав її у відання свого посла в Ізраїлі, коли переніс посольство в Єрусалим.

Блінкен не назвав точної дати відкриття консульства і зазначив, що палестинці і ізраїльтяни однаковою мірою заслуговують на безпеку, свободу і гідність.

Довідково. Статус Єрусалима – одне з найгостріших питань у контексті врегулювання на Близькому Сході.  Ізраїль вважає його своєю одвічною столицею і прагне, щоб всі посольства розташовувалися в цьому місті. Палестинці хочуть, щоб столиця незалежної Палестинської держави розташовувалась у східному секторі Єрусалима, захопленому і анексованому Ізраїлем у 1967 році, що не визнано міжнародною спільнотою.

Нагадаємо: У 2017 році Трамп попри застереження світової спільноти визнав Єрусалим столицею Ізраїлю. Тоді ж він заявив, що адміністрація розпочне процес перенесення американського посольства у Тель-Авіві до Єрусалима.

Теми: США


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