Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США відкриють своє консульство в Єрусалимі — для відновлення зв’язків з Палестиною

Середа, 26 травня 2021, 02:18
США відкриють своє консульство в Єрусалимі — для відновлення зв’язків з Палестиною
TAIWAN NEWS

США знову відкриють своє консульство в Єрусалимі.

Джерело: Politico з посиланням на державного секретаря США Ентоні Блінкена після зустрічі з головою Палестини Махмудом Аббасом в Рамаллі на окупованому Західному березі

Деталі: Видання зазначає, що це крок, який відновлює зв'язки з палестинцями, які були ослаблені адміністрацією Дональда Трампа: консульство тривалий  час служило автономною установою, що відповідає за дипломатичні відносини з палестинцями, але Трамп обмежив її діяльність і передав її у відання свого посла в Ізраїлі, коли переніс посольство в Єрусалим.

Блінкен не назвав точної дати відкриття консульства і зазначив, що палестинці і ізраїльтяни однаковою мірою заслуговують на безпеку, свободу і гідність.

Довідково. Статус Єрусалима – одне з найгостріших питань у контексті врегулювання на Близькому Сході.  Ізраїль вважає його своєю одвічною столицею і прагне, щоб всі посольства розташовувалися в цьому місті. Палестинці хочуть, щоб столиця незалежної Палестинської держави розташовувалась у східному секторі Єрусалима, захопленому і анексованому Ізраїлем у 1967 році, що не визнано міжнародною спільнотою.

Нагадаємо: У 2017 році Трамп попри застереження світової спільноти визнав Єрусалим столицею Ізраїлю. Тоді ж він заявив, що адміністрація розпочне процес перенесення американського посольства у Тель-Авіві до Єрусалима.

"Українська правда" у Threads

Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
США
Посол США звернулась до українців на 500-ий день вторгнення Росії
Київ побоюється, що неформальні переговори США й РФ пов’язані з членством України в НАТО – ЗМІ
Не у містах і записуючи локації: Україна має п’ять принципів використання касетних боєприпасів
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:57
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: