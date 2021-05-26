США откроют свое консульство в Иерусалиме — для восстановления связей с Палестиной

США снова откроют свое консульство в Иерусалиме.

Источник: Politico со ссылкой на государственного секретаря США Энтони Блинкена после встречи с главой Палестины Махмудом Аббасом в Рамалле на оккупированном Западном берегу

Детали: Издание отмечает, что это шаг, который восстанавливает связи с палестинцами, которые были ослаблены администрацией Дональда Трампа: консульство длительное время служило автономным учреждением, отвечающим за дипломатические отношения с палестинцами, но Трамп ограничил его деятельность и передал его в ведение своего посла в Израиле, когда перенес посольство в Иерусалим.

Блинкен не назвал точной даты открытия консульства и отметил, что палестинцы и израильтяне в равной степени заслуживают безопасности, свободы и достоинства.

Справка. Статус Иерусалима - один из самых острых вопросов в контексте урегулирования на Ближнем Востоке. Израиль считает его своей извечной столицей и хочет, чтобы все посольства располагались в этом городе. Палестинцы хотят, чтобы столица независимого Палестинского государства располагалась в восточном секторе Иерусалима, захваченном и аннексированном Израилем в 1967 году, не признанном международным сообществом.

Напомним: В 2017 году Трамп, несмотря на предостережения мирового сообщества, признал Иерусалим столицей Израиля. Тогда же он заявил, что администрация начнет процесс переноса американского посольства в Тель-Авиве в Иерусалим.