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Російський снайпер поранив українського військового біля Авдіївки

Середа, 26 травня 2021, 07:41

26 травня окупанти на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню. Поблизу Авдіївки противник відкривав вогонь зі снайперської зброї – внаслідок ворожого вогню український захисник отримав поранення.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Пораненому надали першу медичну допомогу та госпіталізували. Стан його здоров’я – задовільний.  

Біля Павлополя російські найманці вели вогонь у бік наших позицій зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Крім того, минулої доби 25 травня окупанти 8 разів порушили "тишу".                                                                                            

Зокрема, неподалік Новомихайлівки ворог відкривав вогонь із протитанкових гармат та стрілецької зброї.

Поблизу селища Новгородське окупанти здійснили обстріл із мінометів 82-го калібру. Біля Водяного вони тричі застосували у бік наших позицій автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.

У районі Світлодарська та Золотого-4 російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Біля селища Березове помітили ворожий безпілотний літальний апарат типу Мавік з перетином лінії розмежування. Українські захисники зі стрілецької зброї збили БПЛА окупантів.

Як зазначається, на обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Українська правда
Теми: війнаРосіяДонбас


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