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Российский снайпер ранил украинского военного у Авдеевки

Среда, 26 мая 2021, 07:41
Российский снайпер ранил украинского военного у Авдеевки

26 мая оккупанты на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. Вблизи Авдеевки противник открывал огонь из снайперского оружия - в результате вражеского огня украинский защитник получил ранения.

Источник: штаб ООС

Детали: Раненому оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

У Павлополя российские наемники вели огонь в сторону наших позиций из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, за минувшие сутки 25 мая оккупанты 8 раз нарушили "тишину".

В частности, неподалеку Новомихайловки враг открывал огонь из противотанковых пушек и стрелкового оружия.

Вблизи поселка Новгородское оккупанты совершили обстрел из минометов 82-го калибра. У Водяного они трижды применили в сторону наших позиций автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

В районе Светлодарска и Золотого-4 российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У поселка Березовое заметили вражеский беспилотный летательный аппарат типа Мавик с пересечением линии разграничения. Украинские защитники из стрелкового оружия сбили БПЛА оккупантов.

Как отмечается, на обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ.

Украинская правда

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Темы: войнаРосcияДонбасс
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