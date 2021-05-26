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Українців попередили про грози і град

Середа, 26 травня 2021, 09:18
Українців попередили про грози і град
Фото galnet.fm

Вдень 26 травня у північних, Вінницькій, Черкаській областях гроза, подекуди град та шквали 15-20 м/с, у столиці – гроза.   

Джерело: Укргідрометцентр, Київська міська адміністрація

Дослівно: "Вдень 26 травня у столиці очікується гроза (1 рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

На природі слід спуститися в низину, відійти від поодиноко стоячих дерев (стовпів, вишок), відійти подалі від водойм, зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе, якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе), у лісі слід сховатися під
невисокими деревами або в кущах.

Під час грози не можна: ховатися під дуже високими деревами, сидіти на галявинах, ховатися під скелями, купатися, йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.

При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо слід негайно інформувати екстрені служби за
телефонами: 101 або 103.

26 травня у більшості районів східних, Дніпропетровської, Запорізької та Тернопільської областей надзвичайній рівень пожежної небезпеки.

Українська правда

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Теми: погода
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