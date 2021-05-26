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Украинцев предупредили о грозах и граде

Среда, 26 мая 2021, 09:18
Фото galnet.fm

Днем 26 мая в северных, Винницкой, Черкасской областях гроза, местами град и шквалы 15-20 м/с, в столице – гроза.

Источник: Укргидрометцентр, Киевская городская администрация

Дословно: "Днем 26 мая в столице ожидается гроза (1 уровень опасности, желтый)".

Детали: Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

На природе следует спуститься в низину, отойти от одиночно стоящих деревьев (столбов, вышек), отойти подальше от водоемов, снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя), в лесу следует спрятаться под невысокими деревьями или в кустах.

Во время грозы нельзя: прятаться под очень высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, купаться, идти на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

26 мая в большинстве районов восточных, Днепропетровской, Запорожской и Тернопольской областей чрезвычайной уровень пожарной опасности.

Украинская правда
Темы: погода


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