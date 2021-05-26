Кабінет міністрів планує затвердити застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до 11 російських представників сфери культури і мистецтв.

Джерело: порядок денний засідання уряду на 26 травня

Деталі: Проєкт розпорядження пропонує у триденний строк внести на розгляд Ради національної безпеки та оборони пропозиції щодо застосування 3-річних санкцій до акторів Володимира Вдовіченкова, Жанни Еппле, Ольги Кабо, Дмитра Орлова, Олександра Петрова, Євгенія Проніна, Анастасії Сланевської, Євгенія Стичкіна, Ярослава Сумішевського, Павла Трубінера, Олексія Чадова.

Їм закидають "демонстративне та умисне" порушення порядку в'їзду в окупований Крим.

Доповідатиме з цього питання віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.