Кабінет міністрів затвердив застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до 11 російських представників сфери культури і мистецтв.

Джерело: рішення уряду на засіданні 26 травня

Деталі: Згідно з розпорядженням, Кабмін у триденний строк внесе на розгляд Ради національної безпеки та оборони пропозиції щодо застосування 3-річних санкцій до акторів Володимира Вдовіченкова, Жанни Еппле, Ольги Кабо, Дмитра Орлова, Олександра Петрова, Євгенія Проніна, Анастасії Сланевської, Євгенія Стичкіна, Ярослава Сумішевського, Павла Трубінера, Олексія Чадова.

Їм закидають "демонстративне та умисне" порушення порядку в'їзду в окупований Крим.