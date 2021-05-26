Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кабмін готує санкції проти 11 російських акторів

Середа, 26 травня 2021, 10:08

Кабінет міністрів планує затвердити застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до 11 російських представників сфери культури і мистецтв.

Джерело: порядок денний засідання уряду на 26 травня

Деталі: Проєкт розпорядження пропонує у триденний строк внести на розгляд Ради національної безпеки та оборони пропозиції щодо застосування 3-річних санкцій до акторів Володимира Вдовіченкова, Жанни Еппле, Ольги Кабо, Дмитра Орлова, Олександра Петрова, Євгенія Проніна, Анастасії Сланевської, Євгенія Стичкіна, Ярослава Сумішевського, Павла Трубінера, Олексія Чадова.

Їм закидають "демонстративне та умисне" порушення порядку в'їзду в окупований Крим. 

Доповідатиме з цього питання віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Теми: санкціїКабінет міністрівКримокупаціяРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Белавіа" заборонила польоти в Україну

COVID в Україні: 3 395 випадків за добу, 1 778 госпіталізованих

Головні новини вівторка і ночі: Байден про Nord Stream, авіасполучення з Білоруссю

В УЄФА почали дисциплінарне провадження проти клубів, що залишилися в Суперлізі

ЗМІ: У справі Джуліані вилучили докази з “електронки” українських ексчиновників

Байден пояснив, чому нема санкцій проти Nord Stream: Зараз це контрпродуктивно

Усі новини...
санкції
Байден пояснив, чому нема санкцій проти Nord Stream: Зараз це контрпродуктивно
Троє чеченців оскаржують санкції РНБО проти них 
Меркель назвала сумнівними санкції США проти "Північного потоку-2"
Останні новини
10:40
Ціни на газ в Європі зросли на тлі відмови "Газпрому" збільшити транзит через Україну
10:36
Лукашенко: Повідомлення про мінування літака надійшло зі Швейцарії
10:25
"Белавіа" заборонила польоти в Україну
10:21
В Італії затримали 3 осіб через обрив кабіни підйомника, що забрав життя 14 людей
10:08
Кабмін готує санкції проти 11 російських акторів
10:03
Вчителі звернулися до поліції через учня, який їх цькує та зриває уроки
10:00
МАУ відновить прямі рейси з Києва до Варшави
09:54
У Сирії Асад обирається на четвертий термін, Захід назвав вибори сфальсифікованими
09:49
Закон про е-суд набув чинності
09:42
У Британії помер Вільям Шекспір – перший у світі чоловік, що отримав вакцину проти COVID
Усі новини...