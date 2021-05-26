Кабмин утвердил санкции против 11 российских актеров
Среда, 26 мая 2021, 14:25
Кабинет министров утвердил применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер к 11 российским представителям сферы культуры и искусств.
Источник: решение правительства на заседании 26 мая
Детали: В соответствии с распоряжением, Кабмин в трехдневный срок внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению 3-летних санкций к актерам Владимиру Вдовиченкову, Жанне Эппле, Ольги Кабо, Дмитрию Орлову, Александру Петрову, Евгению Пронину, Анастасии Сланевской, Евгению Стычкину, Ярославу Сумишевскому, Павлу Трубинеру, Алексею Чадову.
Их обвиняют в "демонстративном и умышленном" нарушении порядка въезда в оккупированный Крым.
УП, обновлено от 10:08