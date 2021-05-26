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Кабмин утвердил санкции против 11 российских актеров

Среда, 26 мая 2021, 14:25
Кабмин утвердил санкции против 11 российских актеров

Кабинет министров утвердил применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер к 11 российским представителям сферы культуры и искусств.

Источник: решение правительства на заседании 26 мая

Детали: В соответствии с распоряжением, Кабмин в трехдневный срок внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению 3-летних санкций к актерам Владимиру Вдовиченкову, Жанне Эппле, Ольги Кабо, Дмитрию Орлову, Александру Петрову, Евгению Пронину, Анастасии Сланевской, Евгению Стычкину, Ярославу Сумишевскому, Павлу Трубинеру, Алексею Чадову.

Их обвиняют в "демонстративном и умышленном" нарушении порядка въезда в оккупированный Крым.

УП, обновлено от 10:08

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Темы: санкцииКабинет министровКрымоккупацияРосcия
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