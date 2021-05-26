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Словенія проведе перший референдум за 4 роки

Середа, 26 травня 2021, 11:01

Словенія 11 липня проведе перший за майже чотири роки національний референдум, на який винесли голосування щодо поправок до Закону про водні ресурси.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Поштовх до референдуму організував союз "зелених" неурядових організацій, який зібрав 40 000 завірених підписів виборців, необхідних для всенародного голосування, за низку положень, які, на їхню думку, послаблюють правила та дозволяють будівництво готелів та торгових центрів у прибережних районах і на берегах річок та озер.

Міністерство охорони навколишнього природного середовища відхилило ці претензії як необґрунтовані, аргументуючи це тим, що нові правила фактично звузили сферу будівництва в чутливих прибережних районах, дозволяючи лише будівництво громадської інфраструктури, наприклад, рекреаційних об'єктів та дитячих майданчиків у цих чутливих районах.

Новий закон буде відхилено, якщо більшість присутніх на виборчих дільницях проголосують проти, за умови участі у референдумі щонайменше 20% виборців.

Останній референдум у Словенії відбувся у 2017 році і стосувався масштабного залізничного проєкту, але голосів для відхилення було недостатньо.

Теми: Словеніяреферендум


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